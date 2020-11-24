«Актуальный тренд»: Наталия Орейро в белоснежном платье с баской и перьями впечатлила стилиста

Звезда «Дикого ангела» выбрала стильный и женственный наряд для появления на публике. Эксперт в области моды Элла Маковей оценила образ актрисы.

Наталия Орейро давно стала кумиром миллионов россиян. Девушка снялась в сериале «Дикий ангел», что в итоге прославило ее на весь мир. Харизматичная и эффектная актриса стала еще и певицей. Она часто дает гастроли даже порывалась переехать в нашу страну. Однако в этом году уругвайская красавица почти не покидает свой дом. Она проводит время с семьей. Зато артистка во время карантина завела Instagram, где теперь делится новостями.

Многие поклонники поражаются тому, что Орейро почти не изменилась за минувшие годы. В 43 года она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. А с недавних пор актриса участвует в шоу Got Talent, где каждый раз предстает в роскошных вечерних образах.

Она уже облачалась в алое платье из фатина и демонстрировала фигуру в наряде цвета фуксия. Теперь Наталья поделилась кадрами, на которых позирует в белоснежном платье с атласным верхом и легкой юбкой с перьями и бисером. Акцент на талии был сделан с помощью баски, а рукава с бантами придали образу праздничный вид.

«Извини, я проходила мимо и в твоей спальне увидела свет… потому что сегодня Got Talent», — написала звезда.

Поклонники восхитились аутфитом актрисы. Многие отметили, что ей идут платья в пол. «Какая богиня!! Белый смотрится на тебе эффектно», «Такая элегантная», «Самая красивая женщина на земле», «Ангелочек», — стали комментировать пост подписчики. А в беседе с порталом Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Элла Маковей.

«Наталия Орейро в образе рождественского ангела. Тонко и изящно. Хорошо продуманный сценический образ. Например, для съемок „Голубого огонька“. Белоснежный атласный верх с бантами-крылышками демонстрирует тонкий стан и красивые руки. А тоненькие бретельки-спагетти как тесьма на новогоднем фарфоровом украшении. Идею новогоднего „дождя“ продолжает и юбка с бахромой из бисера — актуальный тренд сезона 2020. Украшения из белого металла оттесняют смуглую кожу актрисы и идеально вписываются в образ», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шоппером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшие образование.

Смотрите также: