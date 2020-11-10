«Брюнетка в красном»: Орейро устроила танцы в пышном платье из фатина со шлейфом

Наталия Орейро вот уже около 20 лет является одной из любимых уругвайских актрис в России. После выхода сериала «Дикий ангел» она стала кумиров миллионов поклонников. К слову, девушка не раз приезжала в нашу страну с гастролями. Она даже шутила, что переедет жить в Россию, но пока артистка со своей семьей продолжает жить на родине. Наталия заботиться о восьмилетнем сыне Мерлине Атауальпа.

Однако Орейро не сидит без дела. Хоть в последнее время ее уже сложно увидеть в кино, она участвует в передаче Got Talent. Каждую неделю актриса хвастается новыми образами. Она уже облачалась в силуэтное платье в пол и переливающийся наряд с кейпом и пайетками. А 10 ноября Наталия устроила настоящие зажигательны танцы на съемках передачи. Она облачилась в алое платье из фатина с объемными рукавами-крыльями и пышной юбкой со шлейфом.

Орейро собрала волосы в длинную косу, сделала яркий макияж, а в ее ушах блестели длинные серьги с бриллиантами. Она двигалась под музыку, демонстрируя фигуру.

«Это было лучшее в любви, что я пережила с тобой», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. А для портала Teleprogramma.pro оценила образ актрисы стилист Елена Бестави.

«Великолепный образ, отражающий всю силу страсти уругвайской актрисы. Яркий драматический стиль. Брюнетка в красном — это буря эмоций! Прекрасно выдержанные пропорции. При визуально увеличенном плече гладкая прическа. По моему мнению, модные серьги, напоминающие скелет рыбы, не совсем вписываются в образ. Гораздо интереснее были бы не монолитные серьги, а из множества деталей, создающих дополнительное движение. Это добавляло бы образу легкости и подчеркивало искрометный темперамент Наталии», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет она и благодаря мастер-классам, и школе имиджа и стиля Bestavi Style учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.