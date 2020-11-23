«Сидят так хорошо»: похудевшая Ольга Бузова показала фигуру в светлых джинсах Виктории Бони

Ольга Бузова в этом году успела не только несколько раз изменить имидж, но и стать участницей шоу «Ледниковый период». Если раньше девушка разрывалась между основной работой на «Доме-2», концертами и светскими раутами, то теперь она едва находит время на отдых после изнурительных тренировок. При этом почти каждый день телеведущая появляется на съемках. Она старается каждый раз подбирать женственные и актуальные образы, но вот каблуки девушка теперь почти не носит.

На очередных съемках «Дома-2» Ольга появилась в лаконичном повседневном луке. Она покрасовалась перед зеркалом в светлых джинсах с нашивками Виктории Бони. К ним телеведущая подобрала серый джемпер Gucci с принтом и массивные ботинки на шнуровке, которые пользуются популярностью в этом году. Бузова заплела длинные локоны в косички и сделала макияж с акцентом на глаза.

«Викуль, смотри, джинсики ношу! Такие классные! Еще похудела, сидят так хорошо. Даже немножко большеваты. У Вики очень крутые джинсы! Вот такой сегодня лук лучок. Закончились тет-а-теты, уезжаю на тренировку. Сил мне, пожалуйста, дайте», — высказалась звезда. «Моя красавица», — отреагировала на видео Боня.

Поклонники восхитились тем, как выглядит девушка. Многие отметили, что Ольга сильно похудела. Фанаты уже переживают за своего кумира, так как телеведущая сильно старается впечатлить судей на шоу «Ледниковый период», поэтому проводит на ледовой арене не только свободное время и выходные, но и ездит туда ночью.

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