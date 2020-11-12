«Писк сезона»: Ольга Бузова в кожаных шортах и трендовых ботфортах впечатлила стилиста

Наряд телеведущей оценила модный эксперт портала Teleprogramma.pro Элла Маковей. Она отметила, что девушка сделала ряд стилистических ошибок, но при этом выбрала и актуальные вещи.

Ольга Бузова не скрывает, что в последнее время сильно устает. Проект «Ледниковый период» стал новым витком в жизни девушки. Она теперь проводит время не только на работе, но и на ледовой арене. После тренировок телеведущая жалуется на синяки на ногах. Но при этом успевает уделять внимание возлюбленному Давиду Манукяну, который на днях устроил ей сюрприз, пригласив на мюзикл. А накануне, после очередного трудного дня, она провела вечер в компании своего директора Арама.

Бузова решила выпустить в ноябре новый трек «Хейт». Директор по такому случаю организовал застолье с устрицами, роллами и вареными крабами. Девушка облачилась в кожаные шорты и плотные колготки. Поверх оливкового топа она надела куртку в тон. Удлиненные ботфорты и сумка Louis Vuitton дополняли ее аутфит. Ольга собрала волнистые волосы в высокий хвост. Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру.

Телеведущая радовалась выходу новой песни и получила букет алых роз от директора. Поклонники в свою очередь отметили, что она выглядит очень стильно. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее образ стилист Элла Маковей.

«Ольга любит „цеплять“ и провоцировать. Поэтому для нее не существует канонических правил стиля и советов „снимите это немедленно“. Вот и сейчас она довольна собой и с удовольствием рассматривает себя в зеркале. Хаки и провокационный черный, волосы, убранные в высокий хвост. Образ Лары Крофт в утепленном варианте. Теплая куртка милитари в сочетании с черными мини-шортами делают 34-летнюю Ольгу похожей на подростка. Шорты плюс колготки — весьма сомнительный тренд, даже для обладательницы таких стройных ног, как у Ольги. Удлиненные сапоги-ботфорты на массивной „тракторной“ подошве — писк сезона — добавляют образу брутальности и не противоречат стилистике „воительницы“. Массивные цепи на шее — так же актуальная реплика 90-х. А вот сумочка выбивается из общей стилистики. Минималистический рюкзак небольшого размера или поясная сумка поддержали бы образ лучше», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шоппером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшее образование.