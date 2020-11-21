Элегантность во всем: Алсу в бархатной юбке-футляре и лодочках выступила на сцене

Алсу давно стала для поклонников иконой стиля. Она не раз восхищала именитых стилистов и дизайнеров своими образами. С годами ее наряды становятся все лаконичнее, но иногда она позволяет себе экспериментировать с имиджем. Порой певица облачается в одинаковые наряды с дочками или предпочитает облачиться в мягкие спортивные костюмы для прогулки. К слову, в 37 лет девушка может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой.

В этом году Алсу редко выходит в свет. Даже со своими подругами она видится крайне редко. Но на днях певица приняла участие в съемках нового шоу «Пой без правил» на канале ТНТ. Сначала она появилась на публике в платье-жакете без рукавов. Артистка показала не только свой вокал, но и изящную талию. Знаменитости пришлось побывать в необычных ситуациях. К примеру, пропеть скороговорки.

А потом Алсу переоделась в женственный костюм. Она вышла на сцену в бархатной юбке-футляре и топе-бандо. Туфли-лодочки дополняли ее монохромный лук в стиле total black. Она исполнила одну из своих лирических композиций.

«Отгадайте, какую песню пою с таким выражением лица?», — предложила звезда фанатам.

Многие фанаты предположили, что она пела свой хит «Зимний сон» или новый трек «Вольтер». При этом они одарили девушку сотнями комплиментов. Ее элегантный образ сразил публику. «Какая вы красивая и молодая!», «Наряд просто бомба», «Такая вы стильная», «Жакет даже не нужен», «Очень красивая, неземная», Вот вы настоящая леди, эта стать» — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что увидеть Алсу в новом шоу на ТНТ можно 22 ноября в 20:00.

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