«Такой классный лук»: Собчак в черном комбинезоне с широким поясом отметила четырехлетие сына

Телеведущая сначала надела костюм ослика из мультфильма «Бременские музыканты», чем вызвала смех у гостей. А вот остаток вечера Ксения уже провела в элегантном черном комбинезоне с широким поясом

Ксения Собчак не скрывает, что любит хорошо одеваться. Телеведущая всегда обладала особым стилем. Ее образы нравились не всем. Девушка то отдавала предпочтения винтажным аутфитам, то носила платья в пол с рюшами и цветочным принтом. Недавно на премьере фильма «Цой» Алексея Учителя светская львица появилась в платье словно из «бабушкиного сундука».

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А накануне Собчак отпраздновала день рождения единственного сына Платона. Она украсила квартиру воздушными шарами. В гости к ней пришла мама Людмила Нарусова, а также бывший муж Максим Виторган. Девушка сначала надела костюм ослика из мультфильма «Бременские музыканты», чем вызвала смех у гостей. А вот остаток вечера Ксения уже провела в элегантном черном комбинезоне с широким поясом. Она решила похвастаться своим нарядом. На ее шее был чокер с железным замком.

«Все спрашивали, что у меня за такой классный лук сегодня в виде немецкого сбитого офицера. На каблуках еще прям — очень красиво. Комбинезончик, это я сама нарыла в Инстаграме классных питерских ребят. Не хуже никакого Yves Saint Laurent. Ну и вот такой вот замочек », — похвасталась звезда.

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Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Не только гости, но и фанаты одарили ее комплиментами. «Какая элегантная», «Наряд крутой», «Очень стильно», «Ксю умеет восхищать», «Самое то для вечера», «Удобно и лаконично», «Это пушка», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

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