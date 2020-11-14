«Дофамин + серотонин»: Виторган снял подросшего сына Собчак в домашней обстановке

Актер проводит время с наследником, который недавно вернулся с отдыха на море. Некоторые поклонники отметили, что малыш растет копией своей мамы.

Максим Виторган уже больше года живет один. После развода с Ксенией Собчак он закрутил роман с молодой актрисой Нино Нинидзе, но они не спешат съезжаться. А вот бывшая жена артиста уже сыграла свадьбу с Константином Богомоловым и теперь готовится к переезду в новый дом. А недавно телеведущая отпраздновала свой день рождения. Она уехала в ОАЭ с мужем и своим сыном Платоном. Там мальчик смог отдохнуть на элитном пляже.

Примечательно, что когда Собчак опубликовала фото с курорта, Виторган показал кадры, на которых играет с наследником. Поклонники догадались, что телеведущая поделилась запоздалой информацией и давно вернулась с отдыха. А на днях она стала гостьей на премии «Человек года», куда пришла с Богомоловым. А вот ребенка после поездки на побережье Дубая она передала Максиму, который с радостью приглядывает за малышом.

14 ноября артист опубликовал новое фото наследника. Он запечатлел мальчика в домашней обстановке. У Платона выгорели волосы и стали еще более светлыми. На фоне бронзового загара он смотрелся платиновым блондином.

«Дофамин + серотонин», — подписал кадр Виторган.

Он упомянул вещество, которое вырабатывается в человеке, когда он испытывает ощущение радости или удовольствия. Поклонники отметили, что дети действительно счастье. Многие отметили, что малыш растет копией мамы.

«Такой зайчик», «Мамина копия», «Удивительно похож на вас обоих! Красавец», «Счастье, истинное счастье — дети», «Какой прелестный мальчик!», «Взял лучшее у родителей, и получился красавчик», — прокомментировали пост подписчики.