«Ксю, ты — величина»: Богомолов публично восхитился красотой и талантом Собчак

Режиссер решил выразить свои чувства к жене. Его покорила новая работа девушки, поэтому он даже назвал ее лучшей журналисткой.

Константин Богомолов — известный режиссер театра и кино. Год назад он взял в жены Ксению Собчак. Об их неординарной свадьбе долгое время говорили в обществе. Теперь пара готовится переехать в новый дом, который построила телеведущая. Общих детей у супругов нет, но они воспитывают наследников от прошлых отношений. Друзья и поклонники отмечают, что Ксения не только похорошела рядом с новым избранником, но и выглядит искренне влюбленной.

Недавно супруги вместе появились на публике. Телеведущая сопровождала своего возлюбленного на премии «Человек года». Богомолов получил статуэтку за одну из своих театральных постановок. Собчак была очень горда. Она к слову, предстала тогда в приталенном черном жакете с рукавами-розами цвета фуксия и зауженных брюках. Муж оделся с ней в одной цветовой гамме. А на днях вышел новый выпуск шоу Ксении, где она взяла интервью у бизнесвумен Наташи Максимовой. После этого Богомолов не удержался и публично восхитился своей женой.

«Посмотрел в последнюю неделю два почти одновременно вышедших интервью. Одно — сделанное КС. Другое — не ею. Оба в трендах «Ютюба». Одно — с малоизвестным в народе человеком. Другое — с человеком, имеющим миллионы фанатов. Одно — нельзя оторваться. Другое — можно», — отметил режиссер. «Ксю, ты — величина. А еще она очень любимая и красивая, и я ей верю!» — добавил он.

Константин поделился снимком с премии, на котором предстала его жена в вечернем наряде. Поклонники отметили, что у них очень трогательные отношения. «Вот найти своего человека — дело непростое. Может, и правда, у нее состоялось? Будьте счастливы, что тут добавить», «Рядом с вами она стала другая», «Вот, правда, она очень красивая и сама и в своем деле!», «А еще приятно когда муж отзывается так о своей жене», — прокомментировали пост подписчики.

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