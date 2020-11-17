Виктория Боня в мини-юбке Yves Saint Laurent и с сумкой Bottega Veneta отметилась в Монако

Виктория Боня в этом году вернулась в Монако. Ее переезд в Лондон оказался не лучшей идеей, так как там не понравилось ее дочке Анджелине. Бывшая участница «Дома-2» вскоре обустроилась на новом месте. Теперь она живет в роскошных апартаментах с видом на побережье. Не так давно она провела несколько дней в Москве, где успела не только обновить прическу, но и сняться в ряде проектов. Вернувшись домой, первым делом девушка решила принарядиться для прогулки.

Боня не скрывает, что уже крайне редко посещает светские рауты и вечеринки. Однако она всегда старается одеваться с иголочки. На этот раз телеведущая похвасталась стильным повседневным образом. Она облачилась в мини- юбку из денима Yves Saint Laurent, черный топ и рубашку Tom Ford, а также дополнила образ солнцезащитными очками Louis Vuitton и трендовой сумкой-пельменем Bottega Veneta. Не так давно такую же сумку купила Ольга Бузова.

Виктория покрасовалась в обновках в своей спальне. Она не стала рассказывать, куда собралась. Но стоит отметить, что все чаще девушка проводит время с теннисистом Маратом Сафиным.

Поклонники восхитились стройными ногами модели. Образ знаменитости многим пришелся по вкусу. «Уже холодно. Нужно одеваться по погоде!», «Прям слышу клаксон Марата внизу..спускайся Боня», «Ноги от ушей», «Боня, ноги длинные», «Стильная какая», «Все-таки, Вика, шикарная ты баба», — прокомментировали пост подписчики. К слову, минувшим летом не только Боня, но и другие модницы носили мюли Bottega Veneta.

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