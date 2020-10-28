«Шикарный вид»: Виктория Боня прогулялась по романтичным местам Монако с Маратом Сафиным

Виктория Боня последние несколько лет ведет светскую жизнь. Она живет в Монако, но в прошлом году вместе с дочкой Анджелиной попробовала обосноваться в Лондоне, но ребенку там не понравилось. И вот во время карантина девушка погостила у бывшего возлюбленного Алекса Смерфита.

Но недавно в жизни Бони стал мелькать новый мужчина. Месяц назад она уехала в Италию, где провела время с Маратом Сафиным. Они сняли виллу на побережье. Тогда появились первые слухи, что девушка увлечена спортсменом. Несколько недель модель уговаривала спортсмена снова с ней увидеться: они устроили прогулку по романтичным местам Монако. Бывшая участница «Дома-2» облачилась в футболку и куртку оверсайз. Очки-бантики и цепочка дополняли ее лук.

Пара забралась на гору, где насладилась закатом, а также повстречала парней, которые устроили тренировку под открытым небом. В этот момент Марат рассмешил Боню. К слову, на следующий день она поделилась не только впечатлениями, но и фото со своим спутником.

«Как я смеюсь с Маратом, так не смеюсь ни с кем. Вчера мы забрались на Собачью Голову — это очень красивое место прямо над Монако, где открывается шикарный вид», — поделилась звезда.

Поклонники отметили, что девушка выглядит очень счастливой. Многие вновь заподозрили, что у нее роман с теннисистом: