«Какой вид красивый!»: Боня в белом мини-платье проводила подросшую дочку в школу в Монако

Виктория Боня недавно побывала в Италии с известным теннисистом Маратом Сафиным. Они уединились на вилле, а потом гуляли по побережью. Теперь девушке приписывают роман со спортсменом, но она пока не реагирует на сплетни. Светская львица вернулась в Монако, где живет с дочкой Анджелиной. Экс-участница «Дома-2» поддерживает общение со своим бывшим возлюбленным Алексом Смерфитом, который живет неподалеку, в Ницце.

Боня редко посещает светские рауты. Она участвует в фотосессиях и организует онлайн-курсы на тему красоты. Наследнице девушки всего восемь лет, но она уже пытается во всем подражать маме. Недавно Анджелина примерила туфли на каблуке, а накануне попросила у родительницы разрешения побрить ноги, что поразило Викторию. По словам девочки, уже все ее одноклассницы это делают. Телеведущая, в свою очередь, предложила ей сделать эпиляцию.

А на следующий день Боня повезла дочку в школу. Она облачилась в белое мини-платье на пуговицах. С собой красотка прихватила сумку Chanel. Она вела машину с красным салоном и люком, а рядом с ней сидела наследница. Анджелина была в джинсах скинни и синем джемпере.

«Анджелина, я в детстве только мечтала с таким видом в школу ездить. Какой вид красивый! Даже не мечтала, что может быть такой вид, когда в школу идешь», — заявила звезда. «Я не хочу в школу», — призналась маме девочка.

По всей видимости, Боня все же отвела дочку на занятия, так как остаток дня занималась своими делами. К слову, Анджелина уже хорошо говорит на английском языке. Модель делает все, чтобы дать ей хорошее образование.