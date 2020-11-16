Случайный кадр: Пугачева в сливочном палантине отметилась в саду с Галкиным

Алла Пугачева на днях отпраздновала годовщину отношений с Максимом Галкиным. Несмотря на большую разницу в возрасте, она уже 19 лет счастлива с юмористом. У пары, как известно, подрастают дети — двойняшки Лиза и Гарри. Малыши в этом году пошли в школу. Для Примадонны это стало большой радостью. Она даже расплакалась на школьной линейке. К слову, в 71 год певица по-прежнему может похвастаться стройной фигурой, которую умело подчеркивает стильными образами.

Недавно она в черном спортивном костюме появилась на прощании с Михаилом Жванецким, а вот во время романтического ужина с супругом певица была в небесно-голубой блузке и брюках. Она не только ухаживает за собой, но и часто носить шиньон, чтобы предать объем волосам.

А вот накануне в фан-аккаунте звезды появилось фото, сделанное в саду пары, когда они общались с гостями. В кадре Пугачева предстала в сливочном палантине, который накинула на плечи. На ее запястьях красовались браслеты с камнями. Едва заметный макияж и локоны дополняли образ. Певица выглядела уставшей. Было очевидно, что она запечатлена без шиньона, так как у нее приглаженные и редкие локоны. Галкин стоял рядом и массировал ей плечи, пока артистка общалась с друзьями.

Поклонники стали активно обсуждать снимок. Одни посчитали его неудачным, так как Пугачева предстала уставшей. Другие умилились тому, какой у нее заботливый муж. «Тут Алла Пугачева похожа на себя», «Почему не удачное фото, а мне очень нравится, все очень естественно», «Она заработала право на любовь», «Хорошее фото! Без прикрас!» — прокомментировали пост подписчики.

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