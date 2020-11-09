Под руку с мужем: Пугачева вместе с Галкиным пришла на церемонию прощания со Жванецким

Алла Пугачева и Максим Галкин не скрывают, что близко общались с Михаилом Жванецким. Сатирик был частым гостем в их замке. 6 ноября на 87-м году жизни автор многих юмористических монологов скончался. Первое время не было ничего известно о причине смерти мужчины. Позже поступила информация, что он сильно болел. Известие о смерти писателя шокировало многих его коллег. Тяжело переживает утрату и Алла Борисовна, которая отметила, что для нее это невосполнимая утрата.

9 ноября в Москве состоялась церемония прощания со Жванецким. На похоронах присутствовали только родные и близкие. На Новодевичьем кладбище появилась и Пугачева в черных брюках и толстовке на молнии. Она не забыла про защитную маску, которая сочеталась с траурным нарядом. Ботинки на шнуровке и очки с круглой оправой дополняли ее наряд. Певица впервые за долгое время выпрямила волосы. Она шла под руку с мужем, который нес букет белоснежных роз. Шоумен надел черное пальто поверх джинс и футболки.

Церемония прощания прошла в закрытом формате. Журналистов не пускали на территорию, пишет Life. Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса. Очевидцы поделились кадрами с места событий в соцсети.

Напомним, что незадолго до смерти Жванецкий ушел со сцены. Он отмечал, что не может больше работать из-за своего возраста. Последней женой сатирика была Наталья Валерьевна. Она была его секретарем. Пара вырастила сына Дмитрия, которому сейчас 25 лет. От бывших жен у него остались сын Максим и дочка Елизавета. Также писатель не скрывал, что имел еще троих внебрачных детей.