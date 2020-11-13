Без целлюлита: 39-летняя звезда «Кармелиты» в одной толстовке обнажила идеальные ноги

Звезда сериала «Кармелита», 39-летняя Юлия Зимина в конце лета заставила заговорить о себе. Знойная брюнетка спустя несколько лет утаивания своей личной жизни объявила, что вышла замуж. Многие фанаты даже не поверили сначала в это и подумали, что их любимица изволит шутить. Но вскоре последовали кадры со свадьбы, на которых отметились, к слову, многие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Зимина активно ведет страничку в Instagram. И новое фото, которым поделилась красавица, вызвало ажиотаж в комментариях. Дело в том, что знаменитая брюнетка не постеснялась обнажить идеальные загорелые ноги, представ в одной толстовке.

«Ножки!», «Красавица», «Сочная какая», «Какие ножки», «Юля, ты классная», «Огонь!», А муж не заревнует?» — пишут поклонники.

К слову, гардероб Зиминой не так давно оценил историк моды Александр Васильев. Эксперт отметил, что девушке нужно избегать кэжуал и спортивный стиль. Ее внешности подойдут необычные, эксклюзивные наряды.