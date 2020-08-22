Словно облако: 39-летняя Юлия Зимина в пышном платье из органзы предстала на своей свадьбе

Юлия Зимина одно время была ведущей «Доброго утра» и принимала участие в «Танцах со звездами». Однако известность ей подарила главная роль в сериале «Кармелита». Девушка успешно играет в театре и кино. Во время съемок у нее завязался роман с исполнителем роли цыгана Степки, Владимиром Череповским, но их отношения были недолгими. А брак артистки с коллегой Максимом Щеголевым продлился всего три года.

После развода о личной жизни Юлия предпочитала не рассказывать. Поэтому многие удивились, когда в середине августа она поделилась снимками из ЗАГСа. Актриса сочеталась браком с таинственным избранником, чье имя хранит в секрете. Клятвы в любви и верности она дала, облачившись в белый комбинезон с шортами и фату. Наряд подчеркнул хрупкую фигуру 39-летней артистки. Зимина сообщила, что счастлива.

А спустя пять дней, 22 августа, она устроила свадебный банкет в ресторане. На торжестве собралось много гостей, включая Ларису Гузееву, которая давно знает актрису и дружит с ней. Телеведущая привела с собой дочку Ольгу. На этот раз невеста облачилась в пышное платье из органзы со шлейфом. Воздушный наряд делал фигуру девушки еще более стройной. Она собрала волосы в пучок и сделала неброский макияж. «Красавица моя! Девочка моя!» — восхитилась Лариса.

Гости танцевали до поздней ночи, а также участвовали в конкурсах. Жених целовал избранницу, взяв ее на руки. На празднике была и дочка Зиминой Симона. Пятилетняя кроха была в пышном платье, подстать маме. Поклонники восхитились красивой семьей. К слову, платье Юлии дизайнерское. Ранее в подобном наряде Giambattista Valli персикового цвета отметилась Вера Брежнева и другие звезды.