«Ей нужна необычная, эксклюзивная одежда»: Васильев оценил стиль 39-летней Зиминой

39-летняя актриса Юлия Зимина сейчас является ведущей программы «Доброе утро» на Первом канале. Внешность звезды яркая и заметная, и именно благодаря ей в свое время красавицу заметили и утвердили на роль цыганки в сериале «Кармелита», который и принес ей всенародную славу и любовь. Ведущий шоу «Модный приговор» Александр Васильев уверен, что Зиминой присуще некое отрицательное обаяние, и с ним ей нужно играть роли сказочных колдуний, фей. И стремиться к более сложным образам в одежде.

«Ей можно смело полностью одеваться в черное. Актрисе пойдут летящие ткани, кружева, декольте, затянутое сверху прозрачным тюлем, то есть наряды, в которых есть какая-то таинственность и магия», — пишет историк моды в своей колонке для портала 7days.

А вот от кэжуал и спортивного стиля артистке лучше держаться подальше. Оверсайз, футболки, худи сделают из нее простую женщину. «Ей нужна необычная, эксклюзивная одежда, а не проходные банальные варианты типа комплекта из водолазки с брюками», — пишет Васильев.

Кстати, Юлия Зимина в конце лета вышла замуж. Эта новость стала для ее поклонников полной неожиданностью – они даже не подозревали о том, что у их любимицы есть бойфренд. И сначала приняли сообщение за шутку.