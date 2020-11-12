С акцентом на талию: Семенович в черном платье с разрезом устроила танцы

Певица приняла участие в концерте, который покажут в главную новогоднюю ночь на «Муз-ТВ».

Анна Семенович недавно переболела коронавирусом. Несколько недель она провела дома. 40-летняя артистка переживала за свое здоровье, но уже в конце октября она стала появляться на публике. Девушка постепенно вернулась к прошлой жизни: певица снимается в разных передачах, а в свободное время гуляет по Москве. Экс-солистка группы «Блестящие» всегда старается следить за собой и не раз садилась на диеты. При этом она не скрывает, что любит побаловать себя вкусностями.

Поклонники заметили, что Анна стала одеваться более элегантно. Недавно она отметилась на прогулку в молочном пальто и трендовых сапогах с широким голенищем. А накануне певица приняла участие в съемках новогоднего концерты для канала «Муз-ТВ». На сцене девушка предстала в черном платье с разрезом. Лаконичный наряд она дополнила ожерельем с бриллиантами, которое спускалось с шеи до талии.

Семенович исполнила свой хит «Восточные танцы» и станцевала на сцене. Девушка так активно двигалась, что гримерам пришлось поправлять ей макияж и промакивать лицо салфеткой. «Жаришка», — отметила звезда.

Фанаты восхитились красотой певицы. Многие отметили, что она выглядит стройнее, чем раньше. Поклонники похвалили элегантный и сдержанный образ артистки: