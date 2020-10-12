Бьюти-преображение: Анна Семенович предстала с темными волосами и челкой

Певица задумалась о смене имиджа и поделилась роликом, на котором запечатлена в новом образе.

Анна Семенович в этом году отметила 40-летие. Артистка успешно строит сольную карьеру и старается делиться только позитивом с поклонниками. Певица недавно устроила свою личную жизнь. У нее появился тайный возлюбленный, с которым она провела карантин. Анна не скрывает, что уже созрела для семьи и детей. Однако недавно ее жизнь была омрачена неприятной ситуацией. Девушка лечится от коронавируса.

Находясь дома, Анна делится с поклонниками архивными фото. Она скучает по своим активным будням. А накануне певица задумалась о смене имиджа. В последние годы она носит длинные и светлые волосы. Теперь девушка хочет преобразиться. Она опубликовала видео, на котором предстала с темными волосами каштанового оттенка и челкой. Семенович позировала в гримерке. Архивные кадры подтолкнули звезду к мысли о возвращении в ряды брюнеток.

«А может снова стать темненькой и сделать челку ? Как вы думаете, давайте голосовать в коментах. Кто за блонд, а кто за темный?» — попросила певица.

Многие поклонники восхитились тем, как выглядела артистка. Некоторые отметили, что темный цвет молодит девушку. «Удивительно, но каштан вас молодит. Минус 10 лет», «Брюнеткой выразительнее», «Вам идет темный оттенок волос, впрочем как и блонд тоже», «Шикарно, просто Анюта», «Только не челку», «Шатенкой вы более фактурная, породистая», — прокомментировали пост подписчики. Не исключено, что в скором времени Анна решится на преображение.