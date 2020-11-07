Сама элегантность: Анна Семенович в сапогах и пальто цвета сливок прошлась по центру Москвы

Анна Семенович недавно переболела коронавирусом. Певица провела несколько недель дома, но в итоге смогла побороть недуг. Девушка теперь старается набраться сил. Она уже побывала в Сочи, где сезон купания завершился, но по-прежнему много отдыхающих. А по возвращении в Москву артистка лишь изредка появляется на публике. Поклонники отметили, что девушка постройнела за последние месяцы.

Накануне Анна решила пройтись по центру столицы. Для такого случая она выбрала лаконичный, но элегантный наряд. Певица предстала на улице в платье свободного кроя цвета ультрамарина. Пальто молочного цвета сочеталось с сапогами с широким голенищем, которые в тренде в этом сезоне. Артистка дополнила образ ярко-желтой сумкой. Семенович сделала нежный макияж с розовой помадой и уложила волосы в локоны.

«Моя Москва, люблю тебя. У меня сегодня чудесное настроение, хотя я очень плохо сплю, никак не наладится сон после ковида. Говорят есть такая пробочка после болезни. <…>Я пью валериану», — призналась звезда.

Поклонники отметили, что выглядит певица превосходно. Более того, наряд скрыл недостатки ее фигуры. Анна смотрелась стройной и подтянутой. Многие одарили ее комплиментами. «Ничего все наладится. Выглядите шикардос, сумка огонь», «Это не мешает вам прекрасно выглядеть!», «Всегда на стиле», «Анна, так хочется Вас увидеть в свадебном платье!», «Очень красивая и элегантная», — прокомментировали пост подписчики.