Джанабаева в зауженных брюках и жакете оверсайз показала образ для новогоднего концерта

Альбина Джанабаева всегда любила выглядеть женственно. Неудивительно, что певица очаровала Валерия Меладзе, который ради нее оставил первую жену. Влюбленные годами скрывали свой роман, но вот уже шесть лет они живут в браке. У них подрастает 16-летний сын Константин и шестилетний сын Лука. Своих наследников пара прячет, но с недавних пор изредка артистка делится трогательными кадрами с младшим сыном.
Накануне Вера Брежнева побывала на концерте Валерия, который прошел в Киеве. А в это время жена артиста снималась в новогоднем шоу канала «Муз-ТВ», мероприятие прошло в павильоне «Главкино». Там собралось множество звезд от Филиппа Киркорова с Давой до Ани Лорак с Полиной Гагариной. Большая часть дам для выступления выбрала броские наряды: сверкающие платья или облегающие комбинезоны.
Джанабаева предпочла выделиться. Она надела узкие брюки черного цвета, а также мерцающий жакет оверсайз. Босоножки дополнили ее сдержанный образ. Певица распустила волосы и сделала неброский макияж. В ее ушах сверкали сережки.
Публика тепло встретила артистку. Съемки продлились несколько часов. Поклонники отметили, что жена Меладзе выглядела очень привлекательно и лаконично. 41-летняя артистка подчеркнула стройные ноги своим нарядом.