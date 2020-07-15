«Утя, утя»: Джанабаева запечатлела шестилетнего сына от Меладзе у пруда

Альбина Джанабаева провела самоизоляцию с семьей. Она даже устраивала онлайн концерт со своим мужем Валерием Меладзе. Влюбленные вместе уже долгое время. Певец ушел от первой жены ради экс-солистки группы «ВИА Гра». Влюбленные поженились в 2014 году. Тогда у них уже был сын Константин, а вскоре родился второй наследник Лука. Также артист поддерживает отношения с дочками от прошлых отношений: Ингой, Софьей и Ариной.

Своих наследников Джанабаева показывает крайне редко. Она даже выходит в свет с мужем нечасто. Хотя после отмены самоизоляции девушка хвасталась, как они с возлюбленным катаются на велосипедах, проводят время вместе. Старшему сыну пары уже 16 лет. А вот младшему только шесть. Скоро он пойдет в школу, а пока теплые дни малыш проводит с родителями. Альбина неожиданно после съемок поделилась трогательными кадрами, которые сделала во время прогулки с ребенком.

В кадре Лука в защитном шлеме и нежно-голубой куртке кормил уток в пруду. «Мам, а можно так дать хлеб?», — спросил малыш. «Нет, не надо, не дотянутся«, — пояснила ему родительница. «Утя, утя, утя», — стал подзывать к себе пернатых обитателей пруда мальчик.

По всей видимости, на этот раз велосипедная прогулка была уже при участии ребенка. Многие поклонники отметили, что наследник Меладзе заметно подрос. Хоть его лица и не было видно, они уверены, что малыш похож на папу.

А вечером Альбина приготовила наследнику жаренные лисички. «Грибы веснушки, как сказал ребенок», — отметила певица. Она часто готовит и радует близких домашними блюдами.