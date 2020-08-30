Элегантная пара: Альбина Джанабаева в черном платье-футляре выступила с Валерием Меладзе

Альбина Джанабаева состоит в отношения с Валерием Меладзе уже около 20 лет. Они стали встречаться, когда артист еще был в первом браке. Тогда у пары родился сын Константина. А после развода влюбленные сыграли свадьбу. Тогда у них родился второй сын Константин. Супруги долгое время старались не афишировать свою союз, но теперь все чаще выходят в свет вместе, а во время карантина даже радовали поклонников совместными онлайн концертами.

Теперь они постепенно возвращаются к прежней жизни. Еще недавно Джанабаева отдыхала с Меладзе. Они устраивали велосипедные прогулки и путешествовали. В свободное время певица успевала загорать в бикини на заднем дворе, а также кормит уток в пруду с младшим сыном. Но теперь пара вернулась к работе. Накануне они выступили на праздничной вечеринке. Альбина по такому случаю облачилась в черное платье-бюстье с золотыми лямками. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру, а босоножки на шпильке дополнили образ.

Артистка исполнила хит «Самба белого мотылька». А потом к ней присоединился Меладзе. Влюбленные произвели фурор, порадовав гостей торжества своим вокалом. Поклонники назвали пару очень элегантной. Стоит отметить, что платья-футляры особенно популярны у звездных модниц. Недавно в похожем платье только белого цвета отметилась Татьяна Навка. Напомним, что за время карантина чаще стали делится совместными кадрами и брат Меладзе Константин с женой Верой Брежневой.