«Лук дня»: Решетова похвасталась сливочной дубленкой и сапогами на шпильке

Анастасия Решетова недавно рассталась с Тимати. Поклонники были удивлены таким решением пары. Многие считали, что их союз гармоничен. Однако рэпер уже готов искать себе новую невесту в рамках шоу «Холостяк». А вот модель пока, по ее словам, о романах не задумывается. Она на днях вернулась из отпуска. Несколько недель девушка провела на море с годовалым сыном Ратмиром.

После родов Решетова быстро вернулась в форму. Поклонники отмечают, что фигура модели стала еще лучше. Она всегда предпочитала носить женственные и лаконичные наряды. Ранее девушка похвасталась леопардовой эко-шубой из искусственного меха. Теперь бывшая возлюбленная Тимати приобрела три новых пальто на зиму и решила ими похвастаться. Сначала Анастасия примерила алый тренч с меховым воротником из песца.

«Сейчас покажу три варианта осенне-зимнего пальто. Этот очень красивый за счет меховой отделки на воротнике. Можно надевать как днем, так и вечером на выход», — отметила она.

Потом модель переоделась в темно-зеленое пальто уже без меховой оторочки. К образу она добавила платок цвета топленого молока и сумку.

«Вот еще очень красивый вариант. Мне он нравится за счет цвета. Он особенно подойдет зеленоглазым и кареглазым девочкам. Качество очень приятное», — пояснила Решетова.

Еще один образ она назвала универсальным. Серое пальто с вкраплениями девушка предложила носить с абсолютно любыми нарядами по стилю.

«Еще есть вот такой вариант. Хорошо будет, как с классическими сапогами или ботфортами, так и с какой-то более грубой или спортивной обувью. Поэтому можно развязать пояс и будет смотреться более свободно», — поделилась она.

А для прогулки Анастасия облачилась в монохромный образ. Она надела сливочную короткую дубленку, а также джинсы в тон с высокой талией и трендовые сапоги на шпильке с широким голенищем.