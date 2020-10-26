Решетова в силуэтном платье и трендовых ботфортах прилетела на курорт

Бывшая избранница рэпера решила устроить себе отпуск в середине осени. Она покинула страну на частном самолете.

Анастасия Решетова недавно рассталась с Тимати. Это удивило поклонников, так как пара казалась им идеальной. А в конце 2019 года у них родился сын Ратмир. Что стало камнем преткновения, до сих пор остается секретом. Но они по-прежнему тепло общаются и вместе отпраздновали первый день рождения наследника.

Решетова недавно призналась, что продает свое элитное жилье. А пока Тимати готовится к участию в «Холостяке», она и вовсе улетела в отпуск. Летом модель провела месяц у отца рэпера в Сен-Тропе. Теперь, по всей видимости, она решила отдохнуть более уединенно. Девушка запечатлелась с сыном у частного самолета. Она подчеркнула фигуру трикотажным силуэтным платьем цвета мокрый асфальт. Аутфит дополнили трендовые ботфорты на массивной подошве.

За руку она держала Ратмира, который выглядел не менее стильно в джоггерах и кардигане.