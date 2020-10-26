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Решетова в силуэтном платье и трендовых ботфортах прилетела на курорт

Бывшая избранница рэпера решила устроить себе отпуск в середине осени. Она покинула страну на частном самолете.

Решетова в силуэтном платье и трендовых ботфортах прилетела на курорт
Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Анастасия Решетова недавно рассталась с Тимати. Это удивило поклонников, так как пара казалась им идеальной. А в конце 2019 года у них родился сын Ратмир. Что стало камнем преткновения, до сих пор остается секретом. Но они по-прежнему тепло общаются и вместе отпраздновали первый день рождения наследника.

Решетова недавно призналась, что продает свое элитное жилье. А пока Тимати готовится к участию в «Холостяке», она и вовсе улетела в отпуск. Летом модель провела месяц у отца рэпера в Сен-Тропе. Теперь, по всей видимости, она решила отдохнуть более уединенно. Девушка запечатлелась с сыном у частного самолета. Она подчеркнула фигуру трикотажным силуэтным платьем цвета мокрый асфальт. Аутфит дополнили трендовые ботфорты на массивной подошве.

За руку она держала Ратмира, который выглядел не менее стильно в джоггерах и кардигане.

«С мужиком своим за витамином D», — написала девушка.

Анастасия Решетова с сыном. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

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