«Эта очень крутая»: Анастасия Решетова поддержала тренд на леопардовые эко-шубы

Анастасия Решетова всегда восхищала поклонников своей красотой. Обладательница титула «1-я вице-мисс Россия» шесть лет прожила с Тимати. До сих пор остается неизвестным, были ли они официально в браке. Но в начале осени пара объявила о расставании. Более того, рэпер решил принять участие в шоу «Холостяк». Его экс-возлюбленная призналась, что пока не готова к новым отношениям, но при этом стала чаще выходить в свет с подругами и покупать более женственные наряды.
Недавно Решетова примерила белое платье от Ульяны Сергеенко. Она выглядела как невеста, что многих насторожило. Но на днях девушка улетела из страны вместе с годовалым сыном Ратмиром. Она решила отдохнуть на курорте. А накануне модель похвасталась обновкой, которую купила на зиму. Анастасия позировала в модных ботфортах и эко-шубе с леопардовым принтом.
«Возможно вы слышали, что сейчас тренд на леопардовые шубы. Их сейчас очень сложно найти. Вот эта очень крутая. Возможно, она будет сразу раскуплена. Она из искусственного меха — то что мне нравится. Это экологично и правильно. Очень красивая», — похвасталась девушка.
Поклонники восхитились образом экс-возлюбленной Тимати. При этом многие отметили, что она может навсегда переехать в теплую страну, тогда теплые вещи ей не понадобятся. К слову, плюшевые шубы и пальто стали в моде еще в прошлом году. В этом сезоне фасонов шуб из овечьей шерсти или из искусственного меха стало очень много. Ранее в подобных нарядах отметились Татьяна Брухунова, Светлана Бондарчук, Ксения Бородина и другие звезды.