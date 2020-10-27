«Эта очень крутая»: Анастасия Решетова поддержала тренд на леопардовые эко-шубы

Анастасия Решетова всегда восхищала поклонников своей красотой. Обладательница титула «1-я вице-мисс Россия» шесть лет прожила с Тимати. До сих пор остается неизвестным, были ли они официально в браке. Но в начале осени пара объявила о расставании. Более того, рэпер решил принять участие в шоу «Холостяк». Его экс-возлюбленная призналась, что пока не готова к новым отношениям, но при этом стала чаще выходить в свет с подругами и покупать более женственные наряды.

больше по теме Решетова в силуэтном платье и трендовых ботфортах прилетела на курорт Бывшая избранница рэпера решила устроить себе отпуск в середине осени. Она покинула страну на частном самолете.

Недавно Решетова примерила белое платье от Ульяны Сергеенко. Она выглядела как невеста, что многих насторожило. Но на днях девушка улетела из страны вместе с годовалым сыном Ратмиром. Она решила отдохнуть на курорте. А накануне модель похвасталась обновкой, которую купила на зиму. Анастасия позировала в модных ботфортах и эко-шубе с леопардовым принтом.

«Возможно вы слышали, что сейчас тренд на леопардовые шубы. Их сейчас очень сложно найти. Вот эта очень крутая. Возможно, она будет сразу раскуплена. Она из искусственного меха — то что мне нравится. Это экологично и правильно. Очень красивая», — похвасталась девушка.

Поклонники восхитились образом экс-возлюбленной Тимати. При этом многие отметили, что она может навсегда переехать в теплую страну, тогда теплые вещи ей не понадобятся. К слову, плюшевые шубы и пальто стали в моде еще в прошлом году. В этом сезоне фасонов шуб из овечьей шерсти или из искусственного меха стало очень много. Ранее в подобных нарядах отметились Татьяна Брухунова, Светлана Бондарчук, Ксения Бородина и другие звезды.