«Идеальный комплект!»: Брухунова выгуляла трикотажный костюм и пальто-чебурашку цвета кэмел

Татьяна Брухунова воспитывает шестимесячного сына от Евгения Петросяна. Малыша назвали в честь дедушки Ваганом, и молодая мама иногда показывает кроху поклонникам. Многие фолловеры уверены, что мальчик – копия Татьяна.

С наступлением осени Брухунова столкнулась с вопросом – в чем ей выгуливать ребенка, ведь весь ее гардероб не приспособлен под декретные будни. И она стала изучать аутфиты для комфортных выходов с коляской. Путем пристального погружения в этот вопрос девушка нашла для себя оптимальный вариант.

«Худи + джоггеры = идеальный комплект! Во-первых, я мерзлячка и мне в принципе холодно на улице с октября по апрель. Во-вторых, не хочется натягивать на себя сто одежек», — призналась Брухунова.

«Костюм из плотного хлопка — это лучшее во что можно облачиться. Про то, что «стильно, модно, молодежно» думаю итак всем понятно», — написала девушка. А на прохладную погоду Брухунова подобрала стильное пальто-чебурашку цвета кэмел.