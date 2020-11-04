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Юлия Михалкова в терракотовом джемпере и объемных джоггерах запечатлелась у реки

Образ бывшая звезда «Уральских пельменей» завершила маскулинными ботинками на тракторной подошве.

Юлия Михалкова в терракотовом джемпере и объемных джоггерах запечатлелась у реки
Юлия Михалкова. Фото: www.instagram.com/mihalkova/

Юлия Михалкова запечатлелась во время прогулки по берегу реки. Для своего променада бывшая «пельмешка» выбрала лук в стиле кэжуал, примерив объемные джоггеры и джемпер крупной вязки с завышенной талией трендового терракотового оттенка.

О моде на этот цвет ранее рассказывала Эвелина Хромченко, которая заметила, что он одновременно успокаивает и бодрит. Этот тон имеет и другой приятный бонус — он свободно сочетается с любым другим колором.

Юлия Михалкова.
Юлия Михалкова. Фото: www.instagram.com/mihalkova/

Ботинки на тракторной подошве Юлии, к слову, отвечают другому тренду — моде на маскулинность. Как рассказал в одной из программ «Модного приговора» Александр Васильев, тренд на обувь в армейском стиле появился еще в эпоху крушения Берлинской стены, когда огромное количество военной одежды и обуви оказалось не при деле. После устроенных распродаж в форменные наряды облачились обычные граждане, а потом постепенно они оказались и в шкафах у женщин. По мнению историка моды, дамы в таких нарядах смотрятся особенно притягательно.

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Александр ВасильевЗвездный стильЭвелина ХромченкоЮлия МихалковаЮлия Михалкова последние новости