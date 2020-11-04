Юлия Михалкова в терракотовом джемпере и объемных джоггерах запечатлелась у реки

Юлия Михалкова запечатлелась во время прогулки по берегу реки. Для своего променада бывшая «пельмешка» выбрала лук в стиле кэжуал, примерив объемные джоггеры и джемпер крупной вязки с завышенной талией трендового терракотового оттенка.

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О моде на этот цвет ранее рассказывала Эвелина Хромченко, которая заметила, что он одновременно успокаивает и бодрит. Этот тон имеет и другой приятный бонус — он свободно сочетается с любым другим колором.

Ботинки на тракторной подошве Юлии, к слову, отвечают другому тренду — моде на маскулинность. Как рассказал в одной из программ «Модного приговора» Александр Васильев, тренд на обувь в армейском стиле появился еще в эпоху крушения Берлинской стены, когда огромное количество военной одежды и обуви оказалось не при деле. После устроенных распродаж в форменные наряды облачились обычные граждане, а потом постепенно они оказались и в шкафах у женщин. По мнению историка моды, дамы в таких нарядах смотрятся особенно притягательно.