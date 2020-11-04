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Почему вещи мужского кроя привлекательно смотрятся на женщинах, объяснила Хромченко

В дамских гардеробах скопилось немало таких экземпляров.

Почему вещи мужского кроя привлекательно смотрятся на женщинах, объяснила Хромченко
Эвелина Хромченко. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

На подиуме «Модного приговора» на Первом канале представили стильный комплект, практически полностью состоящий из вещей, заимствованных из мужского гардероба. Тем не менее, ведущие проекта Эвелина Хромченко и Александр Васильев признали, что гостья программы выглядит в них необычайно женственно.

«На нашей сегодняшней героине Анне не было ни одного женственного элемента. Фуражка пришла к нам из истории таксистов, белый свитер — от лыжников, куртка на меху — от авиаторов. Джинсы — от американских золотоискателей, а высокие прямые каблуки — от французского короля Людовика XIII. Ни одного элемента женственности! Но ее фигура, волосы, походка, помада, реснички сделали образ, составленный полностью из мужских элементов, женственным, потому что она симпатичная», — прокомментировал Александр Васильев.

Эвелина Хромченко поддержала коллегу, заметив, что на этом контрастном эффекте как раз и построено использование мужских вещей в женском гардеробе.

«Благодаря мужским вещам все самые женственные качества, даже те, что были спрятаны глубоко, немедленно вылезают на поверхность», — подчеркнула эксперт моды.

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