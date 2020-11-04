Почему вещи мужского кроя привлекательно смотрятся на женщинах, объяснила Хромченко

На подиуме «Модного приговора» на Первом канале представили стильный комплект, практически полностью состоящий из вещей, заимствованных из мужского гардероба. Тем не менее, ведущие проекта Эвелина Хромченко и Александр Васильев признали, что гостья программы выглядит в них необычайно женственно.
«На нашей сегодняшней героине Анне не было ни одного женственного элемента. Фуражка пришла к нам из истории таксистов, белый свитер — от лыжников, куртка на меху — от авиаторов. Джинсы — от американских золотоискателей, а высокие прямые каблуки — от французского короля Людовика XIII. Ни одного элемента женственности! Но ее фигура, волосы, походка, помада, реснички сделали образ, составленный полностью из мужских элементов, женственным, потому что она симпатичная», — прокомментировал Александр Васильев.
Эвелина Хромченко поддержала коллегу, заметив, что на этом контрастном эффекте как раз и построено использование мужских вещей в женском гардеробе.
«Благодаря мужским вещам все самые женственные качества, даже те, что были спрятаны глубоко, немедленно вылезают на поверхность», — подчеркнула эксперт моды.