«Очень круто»: Светлана Бондарчук похвасталась оливковым пальто и свитером оверсайз

Светлана Бондарчук начинала с карьеры модели, а потом плавно перешла в бизнес и журналистику. Однако навык позирования девушка не утратила. Более того, она регулярно участвует в фотосессиях и не комплексует примерять пикантные образы. Минувшим летом светская львица снова вышла замуж. Она за две недели организовала пышную свадьбу. Отметим, что в 51 год блондинка с воодушевлением надела белое платье, выбрав элегантный наряд в стиле бохо.

Недавно Бондарчук отдохнула с возлюбленным в Турции. Теперь она снова занимается рабочими делами, посещает светские рауты и гуляет по центру города со своими собаками. Так как знаменитость часто находится на свежем воздухе, то предпочитает стильную, но комфортную одежду. На этот раз она решила обновить гардероб. Светлана отправилась в бутик к подруге Олесе Шиповской, где сразу присмотрела серый свитер оверсайз с рисунком.

«Совпал так совпал. Очень круто, да? Но сережку я вернула», — заявила звезда. «И прям так пойдешь? Как красиво! Мне нравится», — ответила ее подруга.

После этого Бондарчук решила примерить длинное пальто прямого кроя. Наряд имел необычный насыщенный оливковый цвет, светская львица покружилась в нем у зеркала.

«Смотрите, кто у меня в гостях! И начали мы мерить только через два часа. Мы два часа болтали. У Светы есть такое пальто в красном цвете», — пояснила Олеся.

«Это опасное красное пальто. Я его не снимала весь сезон. Теперь это будет это, оливковое», — заверила гостья.

Поклонники давно восхищаются чувством стиля бывшей жены Федора Бондарчука. На этот раз она получила множество комплиментов. «Света, вы пример для женщин», «Пальто крутое», «Пример идеальной женщины, обожаю вас», «Как вам идет этот оттенок», — стали писать подписчики.