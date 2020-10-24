«Три Чебурашки»: Бондарчук в плюшевой шубе цвета шоколада вышла на прогулку с собаками

Светлана Бондарчук недавно вышла замуж. После развода с Федором Бондарчуком она несколько лет была одна, но потом встретила Сергея Харченко. Они стали жить вместе, а летом 2020 года сыграли пышную свадьбу. Светская львица в 51 год не побоялась надеть белое платье невесты. А самом празднике она танцевала в мини-платьях с фатой. Экс-модель всегда славилась чувством стиля и моложавой внешностью.

Как известно, Светлана живет в квартире на Патриарших прудах. Она с радостью гуляет по району со своими домашними питомцами. У блондинки живет кот с необычной вьющейся шерстью и две собаки породы лабродудль. Во время карантина наличие четвероногих друзей выручало женщину, так как она благодаря ним могла дышать воздухом на улице. Теперь Бондарчук также каждый день гуляет с ними, демонстрируя стильные луки.

В субботу, 24 октября, она предстала на улице в свитере оверсайз цвета хаки и розовых джинсах. Изюминкой образа стала плюшевая шуба цвета шоколада, которая очень напоминала шерсть питомцев Светланы по фактуре и оттенку.

«Три Чебурашки», — с иронией написала она.

Многие поклонники восхитились тем, как выглядит светская львица. Ее наряд некоторых изумил. «Классные все трое!», «Вау!!! Это лучшее фото, просто сделало мой день», «Стильно и весело», «По цвету — идеально», «Плюшевые девочки», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что плюшевые шубы и пальто в тренде не первый год.