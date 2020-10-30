«Красный вне времени»: дочь Валерии вышла на сцену в ярком образе

Не так давно исполнительница Shena, она же Анна Шульгина, представила новый хит «Не ищи меня». Дочь Валерии выступила со свежим синглом на сцене «Жара TV». Бэкстейдж выступления девушка опубликовала у себя на странице. Примечательно, что в качестве сценического образа Shena выбрала яркий плащ насыщенного алого оттенка. Стилист портала Teleprogramma.pro Ольга Трофимова прокомментировала лук артистки и поделилась модными советами по поводу изделий из кожи.

«Дочка Валерии показывает нам абсолютно топовый, трендовый образ. Красный цвет вне времени. Этот цвет будет всегда популярен, особенно в сценическом образе. Здесь представлен тренч лаковой фактуры, который в свете софитов дает совершенно невероятный эффект», — отметила эксперт.

Ольга подчеркнула, что образ певицы продуман до мелочей:

«Девушке он, безусловно, подходит. Чтобы не переборщить с красным цветом, нужно добавлять акцентные пятна. С красным безупречно гармонирует белый и черный цвета. Как мы видим и у Шены. Ее наряд экстравагантен, но тем не менее сдержан».

Также стилист высказалась о том, как носить кожаные вещи в повседневных луках.

«Кожаные вещи сами по себе найдут свое продление и в других сезонах. Данный тренд поддерживается тем, что в кожаной одежде можно выглядеть стильно и эффектно,например, за счет выделки кожи. И они вполне комфортны в носке. Сейчас в тренде не только верхняя одежда из кожи, но и всевозможные брюки, юбки, топы, платья. Чтобы не выглядеть вульгарно в коже, нужно стараться формировать лук в монохромной гамме. Выбрать один оттенок, например, из актуальных это будут графитовый, рыжий и коричневый», — рассказала Ольга Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова — имидж-стилист с более чем десятилетним стажем в мире моды. Создает стильные образы, сотрудничает с вип-персонами как шопер, преподает в учебном бьюти-центре.