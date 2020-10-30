Настроение — отдых: Валерия в безразмерной джинсовке позировала на фоне вечернего Дубая

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин продлили себе лето и отправились в жаркие Арабские Эмираты. Они уже неделю отдыхают в Дубае, откуда шлют фотоприветы своим поклонникам.

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На этот раз Валерия запечатлелась на фоне вечернего города в стильной безразмерной джинсовой куртке. Артистка надела ее поверх базовой белой футболки, и завершила аутфит ниткой жемчуга.

«Кадр такой теплый…Не зря говорят, что сияние — внутри нас», «Очень рада за ваш отдых, Валерия. Очень тоже люблю Дубай», «Вы очень хорошая», «Вы очарование!! Прямо светитесь изнутри», «Вы очень красивая», «Как всегда прекрасна!» — единодушно заметили многие фолловеры.

В свои 52 года Валерия выглядит очень молодо. В одежде звезда предпочитает молодежный стиль. И трудно поверить, что совсем скоро ее будут называть бабушкой — младший сын Арсений с женой Лианой готовятся стать родителями.