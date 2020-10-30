Маска к Хеллоуину: рисуем на лице образ подружки Джокера Харли Квинн
Видео
«Загугли звезду»: Влад Соколовский – о жестких травмах на «Ледниковом периоде», о Дакоте…
Видео

Настроение — отдых: Валерия в безразмерной джинсовке позировала на фоне вечернего Дубая

Певица продолжает свой отпуск в Арабских Эмиратах.

Настроение — отдых: Валерия в безразмерной джинсовке позировала на фоне вечернего Дубая
Валерия. Фото: instagram.com/valeriya/

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин продлили себе лето и отправились в жаркие Арабские Эмираты. Они уже неделю отдыхают в Дубае, откуда шлют фотоприветы своим поклонникам.

На этот раз Валерия запечатлелась на фоне вечернего города в стильной безразмерной джинсовой куртке. Артистка надела ее поверх базовой белой футболки, и завершила аутфит ниткой жемчуга.

Валерия
Валерия. Фото: instagram.com/valeriya/

«Кадр такой теплый…Не зря говорят, что сияние — внутри нас», «Очень рада за ваш отдых, Валерия. Очень тоже люблю Дубай», «Вы очень хорошая», «Вы очарование!! Прямо светитесь изнутри», «Вы очень красивая», «Как всегда прекрасна!» — единодушно заметили многие фолловеры.

В свои 52 года Валерия выглядит очень молодо. В одежде звезда предпочитает молодежный стиль. И трудно поверить, что совсем скоро ее будут называть бабушкой — младший сын Арсений с женой Лианой готовятся стать родителями.

Тэги

ВалерияВалерия новостиВалерия последние новостизвездный отдыхмода и стильмодный lookмодный образпевица Валерия