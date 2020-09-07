Стиль монохром: дочь Валерии в лаковом комбинезоне и очках выступила на концерте

Певица Shena появилась на сцене фестиваля «Музейная Москва» с яркими аксессуарами, подобрав к образу крупные посеребренные серьги-кресты.

Дочь певицы Валерии, известная под псевдонимом Shena, продемонстрировала фанатам один из сценических образов. Свежими кадрами певица поделилась в Stories микроблога.

Девушка вышла на сцену музыкального фестиваля «Музейная Москва» в рамках празднования Дня города. На сцене наследница поп-дивы появилась в лаковом черном комбинезоне. В качестве аксессуаров Shena использовала массивные посеребренные серьги в виде крестов, а также темные очки с оправой «кошачий глаз». Дополнила модный аутфит знаменитости кроткая стрижка — падчерица музыкального продюсера Иосифа Пригожина перекрасилась в платиновую блондинку.

Стоит отметить, что ранее Анна Шульгина (повзрослев, девушка сменила имя. — Прим. ред.) окончила театральный институт им. Бориса Щукина. А с 2013 года она начала увлекаться написанием стихов, что и привело ее к музыкальной карьере.

Что касается личной жизни девушки, Shena никогда не говорит о своих любовных увлечениях и не выкладывает совместные фото с потенциальными избранниками. А вот младший брат светской львицы — 21-летний Арсений Шульгин — недавно женился. Избранницей сына певицы Валерии стала девушка по имени Лиана. На свадьбе выступала звездная мама новоиспеченного жениха.