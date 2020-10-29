«Сильно похудела»: Муцениеце в «золотом» мини-платье по фигуре запечатлелась с молодым парнем

Агата Муцениеце девять лет прожила в браке с Павлом Прилучным. Многие считали их идеальной парой. Поклонницы звезды сериала «Мажор» завидовали его жене, но в этом году пара распалась. Актриса в одночасье оказалась одна с двумя детьми, так как Павел выгнал ее из дома в приступе гнева. Летом они официально оформили развод. Артист уже спустя две недели уехал в отпуск с Мирославой Карпович, а вот его экс-избранница сосредоточилась на карьере.

На днях в СМИ появилась информация, что Прилучный снова свободен. Но уже на следующий день его увидели в супермаркете. Он закупался продуктами с Мирославой, а потом они вдвоем уехали в загородный дом. В это время Муцениеце находилась на съемках. Как только девушка стала свободна, ей посыпались предложения о работе. Неожиданно в соцсети она поделилась кадрами, на которых гуляет по зданию в роскошном платье с пайетками золотого цвета и на шпильках. Она показала просторную комнату для актеров.

А потом Агата опубликовала кадры, на которых позировала с таинственным молодым человеком. Она обнимала привлекательного парня двумя руками. При этом актриса похвасталась изящной спиной и осиной талией. Ее волосы были собраны в пучок, а в ушах красовались длинные серьги с камнями.

«Крайний съемочный день, вернее ночь! Официально, моя героиня Анна — моя любовь!» — написала звезда.

Как оказалось, фото с кавалером тоже было частью съемок в фильме «Крюк». Однако поклонники успели оценить и ее вечерний образ, и привлекательного парня. «Блистательная артистка!», «Нет, она уже с новым!!!!!!», «Двое дедок, а такая стройняшка!…Вы ослепительная!», «Красавица, ножки красивые», «Ну какова красота, ну грация», «Ух ты!!! Какая красивая», — прокомментировали пост подписчики.

Для портала Teleprogramma.pro оценила образ Агаты стилист, эксперт в области моды и ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ Лина Дембикова.

«Мне, откровенно и честно, образ Агаты нравится. Во-первых, отдать должное, она сильно похудела, сильно подтянулась и правильно показывает свою обновленную фигуру. Во-вторых, само платье выглядит довольно кокетливо. Спереди оно довольно закрыто, и не выглядит пошлым, а сзади открывается ее спина, видна татуировка, так не нарочито и очень тонко. В-третьих, красиво подобраны бьюти составляющая. Ей наредкость идет убранная прическа наверх и стрелка. Редко кому, с учетом разреза глаз и типажа лица так подходит стрелка. Вот у нее смотрится прекрасно. В целом, все выглядит не перегружено, эстетично, аккуратно и при этом очень женственно. Мне кажется, для нее этот образ правильный. и в меру подходит для ее амплуа. Единственно но, я бы наверное сделала чуть легче босоножки, потому что при такой короткой длине, такой стройности, открытой спине, еще и платформа на босоножка смотрятся чуть-чуть излишне вызывающе, но возможно, что это амплуа героини, которую она играет», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лина Дембикова в свое время окончила МГЛУ, Арт академию в Лондоне, а также школу дизайна и моды Nuova Accademia de Belle Art в Италии. В настоящее время Дембикова носит звание первой женщины, которая получила образование по специальности имиджеолог. Также она основала школу имиджеологии, открыла рынок дизайнерской одежды. С 2017 года Лина ведет передачу «Перезагрузка» на канале ТНТ, где женщинам помогают побеждать комплексы, меняя им гардероб. .