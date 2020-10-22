«Смотрится превосходно»: Муцениеце в пальто цвета корицы и объемном свитере пришла в ГУМ

Агата Муцениеце в этом году стала свободной девушкой. Она развелась с Павлом Прилучным, прожив с ним почти 10 лет. Актриса не хотела устраивать скандалов, но актер сам подлил масла в огонь, когда выгнал ее из дома с детьми. А когда состоялся бракоразводный процесс, он уехал в отпуск с новой пассией — Мирославою Карпович, известной по сериалу «Папины дочки». Если сначала актриса переживала из-за расставания с мужем, но потом смогла отпустить ситуацию.

Поклонники заметили, что развод пошел Агате на пользу. Она стала находить время на пробежки и занятия спортом. Неудивительно, что вскоре девушка постройнела. А также актриса стала больше сниматься в кино и сериалах. Об этом она мечтала с тех пор, как вышла из второго декретного отпуска. Также изменился и стиль Муцениеце. Она все чаще облачается в женственные платья в пол. А накануне после встречи с Яной Кошкиной звезда отправилась в центр Москвы по делам.

Она нарядилась в монохромный тотал лук. Девушка запечатлела себя в объемном свитере с широким воротом бежевого цвета, горчичных брюках и пальто цвета корицы. «Стиль наше все», — заявила она. Как оказалось, актриса направилась в ГУМ на примерку. При этом Агата успела прогуляться по улицам. Поклонники восхитились осенний образом звезды. А для портала Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист Марина Корабель.

«Бежево-коричневая гамма всегда смотрится превосходно, в данном образе все оттенки перекликаются за исключением сумки. Можно сказать, тотал лук», — высказалась эксперт. «В целом мне все нравится, единственное, хочется, чтобы свитер смотрелся чуть легче, это можно достичь за счет более расслабленного кроя и однотипного рисунка вязки без акцентов», — добавила она.

Справка Teleprogramma.pro:

Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.