Шлейф и кружево: Муцениеце в черном платье в пол по фигуре предстала на премии

Агата Муцениеце не скрывает, что стала более женственной, когда вышла замуж за Павла Прилучного. Их пара почти девять лет казалась идеальной, но в начале этого года она распалась.

Теперь Агата погружена в работу. Более того, она стала устраивать пробежки. По мнению поклонников, девушка похорошела после развода. А накануне в Москве состоялась премия журнала «ОК!», на которой собралось много знаменитостей: Татьяна Навка, Яна Рудковская, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и Влад Топалов, а также другие известные персоны. Муцениеце тоже появилась на мероприятии.

На этот раз актриса выбрала очень женственный лук. Она облачилась в черное платье в пол со шлейфом. Верх наряда состоял из мерцающего корсете с кружевом, а юбка выполнена из атласа. Девушка собрала волосы в аккуратную и нежную прическу с легкими кудрями. Макияж с акцентом на глаза дополнил ее вечерний аутфит. Она соблюла дресс-код, так как большинство гостей пришли в черном, но смогла выделиться из толпы. В этот вечер, к слову, Муцениеце получила награду.

Поклонники одарили бывшую жену Прилучного комплиментами. «Прекрасная Агата! Как девушка из красивого французского фильма!», «Какая красивая», «Просто роскошно!», «Вам идут такие платья», «Этот шлейф, грация — все сошлось», «Вы становитесь все прекраснее», «Какая леди», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.