«Люблю эту фотографию»: Асмус в припылено-лососевом платье и золотистых шпильках позировала в Сочи

Кристина Асмус уже две недели соблюдает карантин по коронавирусу, звезда решила лечиться дома и в настоящий момент ждет результатов повторного теста. А пока у нее есть время разобрать старые фотоархивы. Среди них актриса обнаружила кадр, который тепло отзывается в ее сердце.

На снимке она запечатлелась вместе с Иваном Охлобыстиным во время работы над телепроектом «Золото Геленджика». Артисты надели сценические наряды и наложили грим. И если мужчина примерил совершенно сюрреалистичный стиль, в ретро-аутфите блондинки вполне можно было бы отправиться на вечеринку или ресторан.

Исполнительница главной роли в фильме «Текст» сделала винтажную прическу в духе эпохи нэпа и примерила платье светлого припылено-лососевого оттенка, сочетав его с золотистыми шпильками.