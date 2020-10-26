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«Люблю эту фотографию»: Асмус в припылено-лососевом платье и золотистых шпильках позировала в Сочи

Актриса запечатлелась со своим коллегой Иваном Охлобыстиным.

«Люблю эту фотографию»: Асмус в припылено-лососевом платье и золотистых шпильках позировала в Сочи

Кристина Асмус уже две недели соблюдает карантин по коронавирусу, звезда решила лечиться дома и в настоящий момент ждет результатов повторного теста. А пока у нее есть время разобрать старые фотоархивы. Среди них актриса обнаружила кадр, который тепло отзывается в ее сердце.

На снимке она запечатлелась вместе с Иваном Охлобыстиным во время работы над телепроектом «Золото Геленджика». Артисты надели сценические наряды и наложили грим. И если мужчина примерил совершенно сюрреалистичный стиль, в ретро-аутфите блондинки вполне можно было бы отправиться на вечеринку или ресторан.

Исполнительница главной роли в фильме «Текст» сделала винтажную прическу в духе эпохи нэпа и примерила платье светлого припылено-лососевого оттенка, сочетав его с золотистыми шпильками.

Кристина Асмус и Иван Охлобыстин
Кристина Асмус и Иван Охлобыстин. Фото: www.instagram.com/asmuskristina/

«Очень люблю эту фотографию. Как я скучаю по нашим разговорам, сплетням, песням, кофе, дурилкам, по семье Иван Иваныча, по их собаке, по нашим поездкам на площадочной машине, по репетициям и даже по 20-часовым съемкам», — поделилась воспоминаниями Кристина.

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