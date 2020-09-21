«Не выходит из моды»: Хромченко показала костюм цвета лососины, который идет всем

В эфире «Модного приговора» на Первом канале представили костюм-мечту многих женщин. Ведущая шоу Эвелина Хромченко заверила, что его оттенок будет радовать дам долгие годы, поскольку он практически не теряет своей актуальности. Кроме того, наряд универсален и хорошо смотрится на многих.

По словам Александра Васильева, оттенок лососины, лососевый цвет или персика и даже сомо, как на представленном в студии костюме, был любимым у модниц еще в 1930-х годах.

«Этот оттенок идет практически каждой природной масти. И брюнеткам, и блондинкам, и шатенкам, и рыжим… Тяжело найти женщину, которой он не идет. Что здорово в этом наряде помимо цвета? Это, конечно, цельность костюма. Замечательная идея — купить себе полноценный брючный костюм «двойку» или «тройку» какого-нибудь актуального цвета. Этот цвет, несмотря на то, что он в моде именно в нынешнем сезоне, не выходит из моды никогда. Поэтому я вас уверяю, если вы в этом сезоне попробуете цвет лососины или цвет персика, вы точно не прогадаете!» — рассказала Эвелина Хромченко.