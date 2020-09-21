Хрустальные ванны, Карл! Какими дорогими подарками звезды балуют своих детей
Видео
Первые кадры со съемок дог-шоу «Лучший пес»: видеообзор
Видео

«Не выходит из моды»: Хромченко показала костюм цвета лососины, который идет всем

Ведущая считает, что подобные комплекты могут радовать женщин многие годы.

«Не выходит из моды»: Хромченко показала костюм цвета лососины, который идет всем
Эвелина Хромченко. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

В эфире «Модного приговора» на Первом канале представили костюм-мечту многих женщин. Ведущая шоу Эвелина Хромченко заверила, что его оттенок будет радовать дам долгие годы, поскольку он практически не теряет своей актуальности. Кроме того, наряд универсален и хорошо смотрится на многих.

По словам Александра Васильева, оттенок лососины, лососевый цвет или персика и даже сомо, как на представленном в студии костюме, был любимым у модниц еще в 1930-х годах.

«Этот оттенок идет практически каждой природной масти. И брюнеткам, и блондинкам, и шатенкам, и рыжим… Тяжело найти женщину, которой он не идет. Что здорово в этом наряде помимо цвета? Это, конечно, цельность костюма. Замечательная идея — купить себе полноценный брючный костюм «двойку» или «тройку» какого-нибудь актуального цвета. Этот цвет, несмотря на то, что он в моде именно в нынешнем сезоне, не выходит из моды никогда. Поэтому я вас уверяю, если вы в этом сезоне попробуете цвет лососины или цвет персика, вы точно не прогадаете!» — рассказала Эвелина Хромченко.

Тэги

мода и стильОсенняя модаПрограмма "Модный приговор"тренды 2020Хромченкочто модноЭвелина Хромченко