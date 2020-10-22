«Под струйками душа»: Каменских в мокром лифе от купальнике засветила очертания пышного бюста

Настя Каменских всегда обладала нестандартной фигурой. Но вслед за Полиной Гагариной певица смогла феноменально похудеть. Теперь она старается поддерживать себя в форме, устраивая пробежки и занимаясь йогой. Год назад она вышла замуж за Потапа. Платье-рыбка так идеально сидело на ее фигуре, что все ахнули. Примечательно, что даже после замужества она не перестает удивлять поклонников, выбирая смелые образы.

Ленту Насти в Instagram обожают мужчины, так как девушка, словно подражая Ким Кардашьян, регулярно постит откровенные фото. Недавно она отдохнула с мужем в Турции. Теперь певица дразнит фанатов пикантными кадрами. Накануне девушка разметила очередной снимок, который у многих вызвал оторопь. Она предстала в желтом мини-бикини под струйками воды в уличном душе. Лиф артистки намок и она засветила свою упругую грудь.

«Пока я могу видеть всю красоту природы и чувствовать ее силу и энергию, я никогда не потеряю своего вдохновения», — заявила она.

Каменских признавалась, что ей нравится обнажаться в поле или на отдыхе. Это фото вызвало бурную реакцию у пользователей Сети. Одни восхитились естественной красотой певицы, а другие посчитали фото очень пошлым. «Вижу мокрый купальник — ставлю лайк», «Такое впечатление, что больше и показать нечего», «Спасибо, что в стрингах», «Ооо, опять всем известные формы. Это под лифом носики ежиков», «Какие плечи», «Под струйками душа, очень секси», — прокомментировали пост подписчики.