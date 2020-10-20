«Вот и растяжки на животе»: Настя Каменских в мокром бикини засветила сочные формы

Настя Каменских всегда славилась эффектной внешностью. Несмотря на то, что она была завидной невестой, поклонники всегда подозревали ее в связи с Потапом. Они пели дуэтом много лет, а потом артист развелся с женой. Но лишь год назад влюбленные рассекретили свой роман, устроив пышную свадьбу в Киеве. Примечательно, что даже став замужней дамой, девушка продолжает облачаться в откровенные наряды и оголяться.

Многие сравнивают фигуру Насти с пышными формами Ким Кардашьян. Певица знает об этом, поэтому даже выпустила трек «Попа как у Ким». Каждый раз она дает фанатам шанс удостовериться, что ее фигура по-прежнему прекрасна. Так, недавно звезда вернулась из Турции, но припасла пикантный кадр, которым поделилась накануне. Каменских предстала в белом мини-бикини. Она только вынырнула из моря, демонстрируя изгибы фигуры в намокшем купальнике.

Артистка предстала без макияжа и с влажными волосами. Она тянула руки к небу, ловя лучи солнца. Настя показала свою сочную фигуру, не боясь критики.

«Фигура как будто уже раз 5 рожала , у Брежневой вот это фигура, мать троих детей», «Вот и растяжки на животе», «Что-то тебя снова разносит», «Бедра широкие», Капельки стекают прям туда», «Ну прям такая Ивановна», «Ни капли лоска», «Вроде спортом занимается, но этого не видно», «Пышная самочка», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что певица худела перед свадьбой, а теперь продолжает бегать и заниматься йогой.