Правильные акценты: Настя Каменских отметилась в горчичной блузке и юбке-футляре с рюшами

Настя Каменских всегда будоражила фанатов своей красотой и непосредственностью. Девушка обладает эффектной внешностью. Несколько лет назад она стала строить сольную карьеру, а Потап, с которым артистка пела ранее в дуэте, стал ее мужем. Недавно пара улетела на море. Они коротают время то на яхте, то на пляже.

Однако новый образ Насти сразил ее поклонников. Певица решила принарядиться для возлюбленного. На новом видео она показала босоножки на шпильке, которые сочетала с горчичной блузкой и белоснежной юбкой-футляром на пуговицах, украшенной внизу рюшами. Артистка дополнила лук миниатюрной белой сумкой. Волосы Каменских собрала в низкий хвост, а также сделала нежный макияж, подчеркивающий ее природную красоту. В женственном образе у артистки фигура смотрелась идеально. С помощью правильных акцентов, она создала безупречный силуэт.

Поклонники восхитились не только красотой певицы, но и ее аутфитом. Многие успели соскучиться по образам звезды. «Очень красиво выглядите..», «Женщина на миллион», Неужели в одежде«, «Какой элегантный наряд», «Вам так идет цвет горчицы», «Словно на светский ужин пойдете», «Настя умеет одеваться красиво, вау», «Вы восхищаете», «Как из высшего общества, все так по фигуре», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что горчичный оттенок стал трендовым этой осенью.