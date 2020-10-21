Настоящая куколка: Кузьмина в шелковом платье небесного цвета выступила с Энбертом

Ольга Кузьмина давно полюбилась публике. Рыжеволосая девушка играла официантку в сериале «Кухня», а потом стала появляться в других кинокартинах и рекламных проектах. Недавно стартовал новый сезон шоу «Ледниковый период», где актрисе предложили принять участие. Напарником девушки стал Александр Энберт. К удивлению не только зрителей, но и судей, актриса с первых шагов на льду стала всех поражать своей спортивной подготовкой.

Первые три выступления для Ольги дались легко. Она почти не совершала ошибок и дважды получила высшие оценки. И хоть в прошлый раз у нее не получилась снова повторить блестящий результат, актриса остается лидером по итогам заездов. Теперь девушке нужно приложить усилия, чтобы не уступить 1 место, так как ей на пятки стали наступать другие участники — Регина Тодоренко и Вячеслав Чепурченко.

На этот раз Кузьмина вышла на лед в шелковом платье небесного цвета. Ей сделали кудри, завершив кукольный образ. Девушка оказалась в руках Энберта. Он почти ее не отпускал. Пара и раньше поражала всех сложными поддержками, но на этот раз фигурист держал партнершу на прямых руках над собой, а она демонстрировала полушпагат. Также Ольга демонстрировала «ласточку» в воздухе. По всей видимости, актриса намерена и дальше вырывать победу на шоу.

Поклонники болеют за рыжеволосую красавицу. Многие отмечают, что ее хрупкая фигура и маленький рост на этот раз сыграли для нее добрую службу, так как она легко справляется с поддержками, а вот Ольге Бузовой приходится очень сложно. Певица пока не входит даже в десятку. Насладиться выступлением любимых звезд зрители смогут в эту субботу, 24 октября, на Первом канале.