«Что вы творите?»: Ольга Кузьмина из «Кухни» сразила судей шпагатом в поддержке прямо на льду

Ольга Кузьмина прославилась, когда снялась в сериале «Кухня». Мало кто знает, что в детстве она также играла в «Ералаше». Актриса, которая обладает точеными формами и маленьким ростом, стала участницей шоу «Ледниковый период». Девушке повезло с партнером, так как им стал призер многих игр и чемпионатов Александр Энберт. Когда пара первый раз выступила на льду, то смогла впечатлить членов жюри. Они получили высшие оценки.

Не удивительно, что второе выступление было для пары не менее волнительным. Они должны были оправдать оценки, которые им подарили судьи. На этот раз Кузьмина и Энберт представили необычный номер в духе истории из потустороннего мира. Девушке помогало то, что в детстве она занималась хореографией и акробатикой.

Партнер актрисы отметил, что они уже делают высокие поддержки. В эти моменты Ольга визжит, что помогает ей выплеснуть эмоция. Но это только на тренировках. А на выступлении она вжилась в образ и отыграла все до последний секунды.

Публика была сражена, когда актриса сделала шпагат в высокой поддержке. Платье из шифона добавляла легкости и воздушности. Они получили высшие баллы. Судьи дали им по 6 баллов за технику и актерское мастерство.

«Нет слов! Это колоссальное катание было, ребята! Что вы творите? Оля, я сейчас онемел от восторга, настолько это было прекрасно», — высказался Тимур Родригез.

Тренер Татьяна Тарасова не стала скрывать, что находится в таком же состоянии.

«Я в восторге! А то что здесь было, то на фоне всего остального и этих сумасшедших элементов, тут было на две-три программы элементов. Может она родилась в коньках… Ты то как преобразился? Ты такой никогда не был! Я даже не представляла, что ты такой активный, мощный, что ты такой обалденный», — поделилась мнением Татьяна Анатольевна.

Триумф Кузьминой никто не смог превзойти. Близка к этому была Регина Тодоренко, но ей дважды поставила 5,9 баллов Елена Исинбаева, что и не позволило телеведущей сравняться с актрисой.