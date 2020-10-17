Накануне 38-летия Светлана Лобода в кожаных брюках и блузке в клетку запечатлелась в Киеве

Светлана Лобода уже много лет выступает на сцене и имеет целую армию поклонников. Она тепло общается с Филиппом Киркоровым, а также другими коллегами по сцене. О личной жизни девушка почти не рассказывает. Она растит дочку Евангелину от бывшего возлюбленного Андрея Царя. Также у нее есть дочка Тильда от таинственного избранника. Артистка скрывает отца малышки, но поклонники подозревают, что им может быть немецкий музыкант Тилль Линдеманн.

Минувшим летом Лобода отдыха на Миконосе. Также она успела повеселиться в Турции, где день рождения отпраздновала ее сестра Ксения. А на днях певица прилетела в Киев. Она решила побывать на своей родине накануне 38-летия. Возможно, что девушка планирует устроить праздник на земле, где родилась. Сначала Светлана в джинсах клеш и косухе. А вот за день до дня рождения устроила фотосессию на улице поздно вечером.

На кадрах певица позировала в кожаных брюках-бананах, алой блузке в клетку и жакете. туфли-лодочки дополнили ее образ Лобода сделала кудри и макияж с акцентом на кубы.

«Накануне», — подписала снимки звезды.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Артистка получила сотник комплиментов. «Какая вы нереальная», «Я вас обожаю, серьезно», «Боже мой, как вам идет, нереальная красоточка, Светлана Сергеевна!!!», «Какая красивая с этой прической», «очень худенькая», «Такие стройные ноги», «Фото для всех, взгляд для него одного..», — прокомментировали пост подписчики.