«Ну это же прелесть»: Лобода похвасталась эксклюзивной сумкой Bvlgari за 195 тысяч рублей

Светлана Лобода не скрывает, что хорошо зарабатывает. В ее гардеробе есть наряды известных модных домов. Ко всему прочему, она не жалеет денег на своих дочерей Тильду и Евангелину. Только минувшим летом они целый месяц отдыхали в Греции, а также успели провести время на вилле в Бодруме. На отдых она всегда берет с собой несколько купальников, а также платья и обувь. Девушка старается выглядеть женственно и стильно.

Так, на очередной концерт Лобода отправилась на частном самолете.Рядом с ней была старшая наследница. Артистка выглядела стильно в лосинах, косухе с объемными рукавами и сапогах. На ее плече был «сундук» Louis Vuitton. А после перелета певица открыла коробочку с обновкой. Она похвасталась сумкой Bvlgari из черной кожи наппа за 195 тысяч рублей. Ее украшала застежка в виде змеи с перламутровыми глазками.

«Я давно тебя ждала! Вау! Пришла ко мне красота, ну это же прелесть! Красотища», — похвасталась звезда.

К слову эта сумка эксклюзивная и входит в лимитированную серию. Она представлена также в ярких цветах розового, зеленого и голубого оттенков, но артистка выбрала свой любимый черный цвет.

Напомним, что за трендами также следит и Ольга Бузова. На днях она провела время на свидании с Давидом Манукяном, который подарил ей аксессуар, о котором телеведущая давно мечтала. Это черная сумка Bottega Veneta из мягкой кожи и ручкой в виде цепочки.