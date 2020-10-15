«Подышать родным воздухом»: Лобода в джинсах клеш и стильной косухе прогулялась по Киеву

Певица накануне своего дня рождения наведалась в родной город. Поклонников поразило то, какой худой стала звезда.

Светлана Лобода является одной из самых популярных украинских певиц. Девушка ездила на «Евровидение», но известность ей принесло сначала участие в группе «ВИА Гра» , а потом уже такие хиты, как «Твои глаза», «Пуля-дура», «Новый мир», — которые она исполняет сольно. При этом артистка успевает воспитывать двоих дочерей — Евангелину и Тильду. С отцом старшей наследницы звезда давно рассталась, а вот папу младшей девочки скрывает от общественности.

Минувшим летом Лобода много путешествовала вместе с дочками. Она отдохнула в Греции и Турции. Но осенью артистка вернулась к работе. Теперь она чаще всего передвигается на частном самолете. 37-летняя певица не скрывает, что много занимается спортом, чтобы остаться в форме. Светлана находит любой способ, чтобы позаниматься, поэтому приседает не только в номере отеля, но и на репетициях.

Поклонники восхищаются красотой артистки. Многие отмечают, что не видели фигуры лучше, чем у нее. Ко всему прочему, она умело подчеркивает достоинства женственными нарядами. Так накануне Лобода приехала в Киев. Она решила прогуляться по родному городу, выбрав для появления в свете монохромный стиль.

«За 3 дня до дня рождения захотелось подышать родным киевским воздухом, побродить по улочкам, подвести итоги и подготовится к новому прыжку», — написала артистка.

Поклонники были рады видеть девушку в Киеве. Многие отметили, что она еще больше постройнела. Кадр оценили даже коллеги звезды. «Красотка», — заявил Александр Ревва. «Образ классный, но почему такая тощая?», «Светлана Сергеевна, выглядите шикарно», «Какая вы худышка, вы не кушаете совсем», — прокомментировали пост подписчики.