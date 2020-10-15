«Модничаю»: Равшана Куркова предстала в широких брюках цвета шоколада и песочном жакете

Актриса проводит время на съемках, но не раскрывает локацию. В последний день работы она прогулялась по улицам города в стильным осеннем луке.

Равшана Куркова является любимицей у многих зрителей. И уже на протяжении многих лет. Сейчас ей 40, но в это сложно поверить. Девушка обладает безупречной внешностью и точеной фигурой. Она не скрывает, что раньше не прикладывала столько усилий, так как у нее хорошие гены, но после 30 лет стала активно следить за питанием и заниматься спортом.

На днях Равшана приехала в новую локацию для съемок. Сначала она позировала на побережье с песком. Девушка была облачена в легкое платье и молочный тренч. Чуть позже она осмотрела местность уже в лаконичных широких джинсах и футболке оверсайз. Актриса во всем предпочитает простоту. Даже от макияжа в обычной жизни она чаще всего отказывается. Задерживаться в приятном месте Куркова не стала. Но перед отъездом прогулялась по городу.

«Модничаю за пару часов до вылета домой», — похвасталась звезда.

Девушка предстала в широких брюках цвета шоколада и песочном жакете, который надела поверх белой блузки. Кеды дополнили ее образ. Она сделала серф-локоны и подчеркнула природные черты лица нюдовым макияжем.

Поклонники восхитились ее аутфитом. Многие даже сравнили артистку с Джулией Робертс. «Просто красавица! Любуюсь вами постоянно», «Джулия Робертс из фильма «Красотка», «Равшана, вы потрясающая», «Это дело вам очень идет», «Шикарный лук», «Вам очень идет такой стиль», — прокомментировали пост подписчики.