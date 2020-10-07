«Уютный костюмчик»: Равшана Куркова отметилась в свитере оверсайз и трендовых кюлотах

Равшана Куркова обладает утонченной красотой. Она играет в кино с детства. Многим знакомы ее роли в картинах «Любовь в большом городе-2», «Крым», «А у нас во дворе». Недавно девушка отпраздновала 40-летие. Многие поклонники поражаются тому, что актриса с годами совершенно не меняется. Она может похвастаться стройной фигурой и безупречной кожей. По словам самой звезды, отчасти это благодаря генам, но также она прикладывает силы, чтобы оставаться красивой.

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Многие фанаты отмечают, что Куркова умеет стильно одеваться. Она любит женственные и лаконичные наряды. Летом девушка позволяет себе носить не только мини-платья, но и шорты, а с наступлением осени выбирает более теплые наряды неброских оттенков. Так на днях девушка поделилась новыми фото со съемок сериала «Контакт». Равшана призналась, что облачилась в свой собственный костюм. В кадре она предстала в свитере оверсайз каштанового оттенка и брюках кюлотах из кашемира. Образ дополнили белоснежные мюли.

К слову, кюлоты в моде уже не первый сезон. Недавно в них отметилась Ирина Пегова, а также Наталья Водянова. Более того, мюли Bottega Veneta стали самыми трендовыми этим летом. Их купила каждая столичная модница, включая Ксению Бородину.

«Так получается, что я часто снимаюсь в кино в своих личных вещах. Например, такой уютный костюмчик носит теперь моя новая (ох, как же она мне нравится!) героиня на съемках сериала „Контакт“», — похвасталась Равшана.

Поклонники восхитились красотой актрисы и ее осенним нарядом. «Какая же ты красотка», «Оттенок роскошный, Равшана — милое создание», «Вы такая глубокая и многогранная», «Очень классный костюм», «Вы — потрясающая девушка, как на вас все вещи смотрятся изумительно», — прокомментировали пост подписчики.