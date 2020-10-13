«Командировка мечты»: Куркова в широких джинсах и футболке оверсайз предстала на пляже

Равшана Куркова давно удивляет поклонником тем, что не меняется. Девушка с юных лет снимается в кино. Недавно она отметила 40-летие, но выглядит актриса так же, как и в 18. Фанаты неустанно осыпают комплиментами брюнетку. Сама она не скрывает, что прикладывает усилия, чтобы хорошо выглядеть, особенно после 30 лет. По ее словам, важную роль сыграли гены, но даже с эти преимуществом природа дает о себе знать, поэтому она регулярно занимается спортом и следит за питанием.

О личной жизни Куркова давно перестала рассказывать. Она предпочитает не раскрывать свои сердечные тайны. При этом актриса часто делится фотографиями из своих путешествий. По работе ей приходится бывать в разных странах. В последнее время она чаще всего снимается в России. На этот раз девушка оказалась на пляже. Равшана не удержалась и сделала несколько снимков на фоне водоема. Однако название локации звезда не раскрыла.

Артистка предстала в трендовых широких джинсах и белой футболке оверсайз. Она распустила волосы, а от макияжа отказалась. Рядом с ней позировал большой пес. По всей видимости, он тоже часть съемочной команды.

«А можно всегда такие съемочные локации?» — написала Равшана.

«Командировка мечты», — добавила она хештег.

Поклонники были рады за актрису. Многие в очередной раз восхитились ее природной красотой. «Равшана, вы с утра заряжаете энергией, своей светлостью», «Вы невероятная!», «Такая струночка, боже пусть я тоже буду выглядеть так через 10 лет», «Равшана, какая вы красивая», «Превосходная», — прокомментировали пост подписчики.