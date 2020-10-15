Летящей походкой: Дарья Пынзарь похвасталась струящимся шифоновым платьем

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь в последнее время находится вместе с семьей в Турции. В солнечной стране 34-летняя жена Сергея Пынзаря чувствует себя как на модных показах. Девушка один за другим меняет купальники и легкие платья. Одним из недавних образов Пынзарь для прогулки на старинных улицах восточного городка стало небесно-голубое платье в пол. Фотографию в модном наряде инстадива опубликовала в личном профиле.

Вместе с мужем и двумя детьми Дарья отправилась на экскурсию в город Каш. По словам модели, ей очень понравились местные традиции и жители:

«Каш — удивительно самобытный городок! По энергетике просто невероятный! Мило и уютно везде, свободные люди, все здороваются и улыбаются!»

Девушка сфотографировались на фоне турецкого пейзажа и лавок с украшениями. Дарья приподняла подол шифонового платья и позировала, улыбаясь на камеру. Поклонники Пынзарь оценили ее модный выбор: